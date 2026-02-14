У гонках переслідування на Олімпіаді-2026 Україну представлять 5 біатлоністів
За підсумками спринтерських гонок на Олімпійських іграх 2026 визначилися учасники персьютів.
Для потрапляння до стартового списку на гонку переслідування потрібно було фінішувати не нижче 60 місця.
У чоловічому спринті найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Мандзин, який посів 24 місце. Капітан збірної України Дмитро Підручний став 27-м, забезпечивши участь в гонці.
Таким чином, Мандзин та Підручний представлять Україну в чоловічому персьюті.
У жінок три українки за підсумком спринту кваліфікувалися до персьюту: Юлія Джима (24 місце), Олександра Меркушина (42 місце) та Христина Дмитренко (54 місце).
Склад збірної України на персьюти:
- чоловіча гонка: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний
- жіноча гонка: Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христана Дмитренко
Гонки переслідування в Антгольц-Антерсельві відбудуться у неділю, 15 лютого. Чоловіча розпочнеться о 12:15 за київським часом, жіночий персьют стартує о 15:45.