У гонках переслідування на Олімпіаді-2026 Україну представлять 5 біатлоністів

За підсумками спринтерських гонок на Олімпійських іграх 2026 визначилися учасники персьютів.

Для потрапляння до стартового списку на гонку переслідування потрібно було фінішувати не нижче 60 місця.

У чоловічому спринті найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Мандзин, який посів 24 місце. Капітан збірної України Дмитро Підручний став 27-м, забезпечивши участь в гонці.

Таким чином, Мандзин та Підручний представлять Україну в чоловічому персьюті.

У жінок три українки за підсумком спринту кваліфікувалися до персьюту: Юлія Джима (24 місце), Олександра Меркушина (42 місце) та Христина Дмитренко (54 місце).

Склад збірної України на персьюти:

чоловіча гонка: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний

жіноча гонка: Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христана Дмитренко

Гонки переслідування в Антгольц-Антерсельві відбудуться у неділю, 15 лютого. Чоловіча розпочнеться о 12:15 за київським часом, жіночий персьют стартує о 15:45.