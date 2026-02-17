Неслася в туалет наче на фініш: українська біатлоністка розповіла курйозну історію про допінг-контроль

Українська біатлоністка Олександра Меркушина потрапила в кумедну ситуацію під час допінг-контролю на Олімпійських іграх 2026.

Про цю історію 21-річна спортсменка розповіла своїм підписникам у Threads.

Олександра випила багато води, щоб здати пробу. Дорогою додому автобус потрапив у затор, що призвело до несподіваних наслідків.

"Після гонки забрав допінг-контроль. Щоб швидко попісяти, я випиваю залпом три пляшки води, бо мама чекає на стадіоні. Ледве витиснула з себе ті 90 мілілітрів. Після 15 хвилин прогулянки з мамою я неслася в туалет наче на фініш. Потім їду в автобусі додому, стоїмо в заторі, до готелю 40 хвилин мінімум. А пісяти хочеться конкретно! Що ж робити? Випросила у водія мене випустити, біжу в кущі. Виявляється, я не одна там, мене ще підтримали дві спортсменки. Потім разом наздоганяли автобус", – написала Меркушина.

Нагадаємо, що 15 лютого в межах біатлонного турніру на ОІ-2026 Олександра Меркушина взяла участь у спринті, де посіла 48 місце. Спортсменка критично оцінила свій виступ у гонці.

Українські біатлоністки вперше в історії не візьмуть участь у масстарті на Олімпіаді. Останньою гонкою для наших спортсменок стане жіноча естафета, яка відбудеться 18 лютого.