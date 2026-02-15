Я облажалася: Меркушина – про провал у персьюті на Олімпіаді-2026
Українська біатлоністка Олександра Меркушина підсумувала свій виступ у гонці переслідування на Олімпійських іграх 2026, де вона посіла 48-ме місце.
Слова 21-річної спортсменки наводить Суспільне Спорт.
Олександра допустила п'ять промахів, що позначилося на підсумковому результаті.
"Я облажалася. Я це розумію. Немає виправдань, все погано. Це не те, на що я розраховую, чого прагну чи хочу. Гівняні дні бувають, сьогодні такий.
Початок гонки був класний, отримала на старті задоволення, була у боротьбі. Але після чотирьох промахів було сумно", – сказала Меркушина.
Зазначимо, що жодна з трьох українських біатлоністок не може занести до свого активу виступ у персьюті, адже фінішували за межами топ-40.
Олімпійською чемпіонкою в гонці переслідування вперше в кар'єрі стала італійка Ліза Віттоцці. До речі, це перше "золото", здобуте збірною Італії в біатлоні.
Наступною у програмі біатлонного турніру на Олімпіаді-2026 буде чоловіча естафета, яка відбудеться у вівторок, 17 лютого. Початок запланований на 15:45 за київським часом.
Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.