Я облажалася: Меркушина – про провал у персьюті на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 17:08
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина підсумувала свій виступ у гонці переслідування на Олімпійських іграх 2026, де вона посіла 48-ме місце.

Слова 21-річної спортсменки наводить Суспільне Спорт.

Олександра допустила п'ять промахів, що позначилося на підсумковому результаті.

"Я облажалася. Я це розумію. Немає виправдань, все погано. Це не те, на що я розраховую, чого прагну чи хочу. Гівняні дні бувають, сьогодні такий.

Початок гонки був класний, отримала на старті задоволення, була у боротьбі. Але після чотирьох промахів було сумно", – сказала Меркушина.

Зазначимо, що жодна з трьох українських біатлоністок не може занести до свого активу виступ у персьюті, адже фінішували за межами топ-40.

Олімпійською чемпіонкою в гонці переслідування вперше в кар'єрі стала італійка Ліза Віттоцці. До речі, це перше "золото", здобуте збірною Італії в біатлоні.

Наступною у програмі біатлонного турніру на Олімпіаді-2026 буде чоловіча естафета, яка відбудеться у вівторок, 17 лютого. Початок запланований на 15:45 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

