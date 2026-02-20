Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Абраменко: Мав думки, що треба було підготуватися до Олімпіади-2026

Сергій Шаховець — 20 лютого 2026, 11:34
Олександр Абраменко
НОК України

Олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко зізнався, що обмірковував можливість участі в Іграх-2026.

Про це 37-річний тренер збірної України розповів в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Коли ми тільки приїхали сюди і у перший день піднялися на схил, я побачив його, олімпійські кільця. Звісно, що емоції нахлинули. Ти вже не в епіцентрі уваги, а десь з краю; той, хто вже робить можливими ці змагання. Були думки, що, може, і треба було підготуватися до цих змагань, але склалося так, як склалося. Цього ми вже ніколи не дізнаємося, як було б краще", – розповів Абраменко.

Нагадаємо, що Олександр Абраменко у 2024 році оголосив про завершення кар'єри. Український фристайліст ставав медалістом двох останніх зимових Олімпіад: у 2018 році став чемпіоном, а у 2022-му – віцечемпіоном.

Наразі Абраменко входить у тренерський штаб Енвера Аблаєва – наставника збірної України з фристайлу.

20 лютого на ОІ-2026 розіграють медальний комплект у лижній акробатиці. У кваліфікації виступлять одразу четверо українців.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням. Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня Олімпіади-2026 у текстовому онлайні.

Відео 7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл
Олександр Абраменко Олімпійські ігри 2026 лижна акробатика

Олімпійські ігри 2026

