Олімпійський чемпіон Абраменко підтвердив, що завершив спортивну кар’єру

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко підтвердив, що завершив спортивну кар’єру.

Про це він заявив у коментарі Tribuna.com.

"Так, з травня я не підписував контракт спортсмена-інструктора, натомість пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатика. А також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної федерації лижного спорту України".

Раніше про закінчення кар'єри Абраменка повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, Абраменко є олімпійським чемпіоном 2018 року з лижної акробатики та срібним призером Ігор 2022 року в Пекіні. У 2019-му Олександр здобув срібло на чемпіонаті світу.

36-річний спортсмен вже пропустив зимовий сезон-2023/24.