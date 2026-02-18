Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Було дуже хвилююче: фристайлістка Яцюк оцінила дебют на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 18 лютого 2026, 14:07
Було дуже хвилююче: фристайлістка Яцюк оцінила дебют на Олімпіаді-2026
Оксана Яцюк
НОК України

Українська фристайлістка Оксана Яцюк висловилася про дебютний виступ на Олімпійських іграх 2026.

Слова 18-річної спортсменки цитує НОК України.

За підсумком кваліфікації Яцюк не пробилася до фіналу лижної акробатики, посівши 20 місце. Цей результат негативно вплинув на фристайлістку.

"Спочатку було дуже зворушливо. Зараз, якщо чесно, настрій поганий. Але тут справді цікаво – багато людей, багато спортсменів, адже поруч і представники інших дисциплін. Атмосфера особлива", – зазначила Яцюк.

Спортсменка готувалася до виступу 17 лютого, який через негоду перенесли.

"Мені вдалося "розім'яти" три стрибки. Ми готувалися до кваліфікації, яка вчора не відбулася. Сьогодні схил зверху – льодяний, і це добре для нас, бо можна набрати потрібну швидкість. Вітру майже немає – це великий плюс. Хіба що приземлення, мені здається, трохи тверде, але загалом усе нормально", – сказала Яцюк.

Зазначимо, що Оксана виступала у кваліфікації в особливому шоломі, на якому зображений український герб.

"Цей шолом допомогла намалювати мені мама. Вона зробила спереду герб, а ззаду – напис Ukraine. Тому хочу подякувати мамі – вона в мене майже художниця", – розповіла спортсменка.

Нагадаємо, що під час підготовки до старту на ОІ-2026 Оксана Яцюк травмувалася. Під загрозою був її виступ у кваліфікації.

Відзначимо, що перший фінал з лижної акробатики запланований на 14:00, а за годину спортсменки розіграють медальний комплект.

Слідкуйте за найцікавішими подіями дванадцятого змагального дня Олімпіади в текстовій онлайн-трансляції.

Олімпійські ігри 2026 лижна акробатика Оксана Яцюк

