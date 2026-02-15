Українська фристайлістка травмувалася напередодні старту на Олімпіаді-2026

Українська фристайлістка Оксана Яцюк зазнала ушкодження коліна під час тренування напередодні старту на Зимових Олімпійських іграх 2026.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" із відсиланням на слова головного тренера збірної України Енвера Аблаєва.

"На жаль, у нас одна дівчинка впала. Тобто ми зараз ще не знаємо, наскільки серйозна травма, вона потягнула коліно. Тобто, ну, будемо зараз через доктора вже виясняти, чи зможе вона продовжувати тренування і зможе чи взагалі виступати.

А решта команди, в принципі все добре, сьогодні пропрацювали основні свої стрибки, кожен з них. Завтра буде ще одне тренування і післязавтра уже змагання, кваліфікація, дівчата, хлопці", – розповів Аблаєв.