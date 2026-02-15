Українська фристайлістка травмувалася напередодні старту на Олімпіаді-2026
Українська фристайлістка Оксана Яцюк зазнала ушкодження коліна під час тренування напередодні старту на Зимових Олімпійських іграх 2026.
Про це повідомляє "Суспільне Спорт" із відсиланням на слова головного тренера збірної України Енвера Аблаєва.
Оксана пішла з тренування під руку з олімпійським чемпіоном Олександром Абраменком, що наразі входить до тренерського штабу збірної.
"На жаль, у нас одна дівчинка впала. Тобто ми зараз ще не знаємо, наскільки серйозна травма, вона потягнула коліно. Тобто, ну, будемо зараз через доктора вже виясняти, чи зможе вона продовжувати тренування і зможе чи взагалі виступати.
А решта команди, в принципі все добре, сьогодні пропрацювали основні свої стрибки, кожен з них. Завтра буде ще одне тренування і післязавтра уже змагання, кваліфікація, дівчата, хлопці", – розповів Аблаєв.
Кваліфікація у жіночій лижній акробатиці запланована на вівторок, 17 лютого.
Нагадаємо, напередодні фрістайлістка Катерина Коцар вийшла в історичний для України фінал Олімпійських ігор у дисципліні бігейр.