Українська спортсменка, батько якої загинув на війні, залишила важливий меседж на ОІ-2026

У середу, 18 лютого, відбулась кваліфікація в жіночій лижній акробатиці на Олімпійських іграх-2026 і на цих змаганнях вітання українським воїнам передала Ангеліна Брикіна.

Спортсменка на лижах написала "Слава ЗСУ". Ці слова вона показала на камеру.

Зазначимо, що батько Ангеліни, Павло Брикін, боронив Україну з 2015 року. Він був гранатометником у 58 окремій мотопіхотній бригаді.

Згодом чоловік працював рятувальником, але мобілізувався у перші дні повномасштабного вторгнення. Воїн загинув 6 серпня 2022 року в бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою біля села Благодатне Миколаївської області.

Ангеліна Брикіна Скриншот

Загалом Україну у відборі представляли чотири атлетки. Також виступали Діана Яблонська, Неллі Попович та Оксана Яцюк, у якої був дуже стильний шолом з українським гербом.

Оксана Яцюк Скриншот

Проте жодна з них не змогла потрапити в топ-12, які будуть змагатись за нагороди. Медальний старт відбудеться цього ж дня та розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше на Іграх-2026 дискваліфікували Владислава Гераскевича за бажання виступити в "шоломі пам'яті". Напередодні він повернувся в Україну та зробив публічну заяву щодо МОК зі знеструмленого Києва.