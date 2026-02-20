Українська правда
Довелось ризикувати: Окіпнюк – про виступ у фіналі Олімпіади

Олександр Булава — 20 лютого 2026, 16:03
Олександр Окіпнюк
НОК України

Українець Олександр Окіпнюк оцінив свій виступ у фіналі з лижної акробатики.

Його слова передає кореспондент Чемпіона.

Представник України посів 10 місце з 12, залишившись без суперфіналу.

"Ми планували відразу стрибати – це сальто з п'ятьма гвинтами, якби виконав добре, то був би у шестірці найкращих.

Однак вийшло трішки по-іншому, довелось знову ризикувати – сальто з п'ятьма гвинтами тільки у другому варіанті. Якби усе склалося, то ще б ризикував, у мене є ще один стрибок", – сказав він.

Також спортсмен розповів про атмосферу на Іграх в Італії.

"У 2022 році були с ковідом, але було більш атмосферніше. Тому що були всі разом – в одному селищі. А тут всі – по різних місцях знаходяться. Немає цієї атмосфери, щоб ми були всі в одному селищі, щоб всі разом бачились", – розповів Окіпнюк.

Зазначимо, що за підсумком кваліфікації до фіналу не потрапили троє українських фристайлістів. Головна медальна надія України Дмитро Котовський двічі невдало приземлився, опинившись поза топ-12.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх в Пекіні єдину медаль для збірної України завоював Олександр Абраменко, який став срібним призером у лижній акробатиці. Олімпійським чемпіоном тоді став китаєць Цу Гуанпу, а "бронзу" здобув спортсмен без прапора Ілля Буров.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

