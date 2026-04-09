Відчув смак перемоги: Окіпнюк підсумував олімпійський сезон

Український лижний акробат Олександр Окіпнюк підсумував свій ювілейний, десятий сезон на рівні Кубку світу з лижного фристайлу.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

Найуспішнішим для спортсмена став початок сезону, де він на першому етапі Кубку світу в фінській Руці здобув "золоту" медаль.

"Кубок світу у Фінляндії, звичайно, дуже запам'ятався. Це моя перша перемога та ще й у такий день – День Збройних Сил України", – сказав він.

Одразу після цього спортсмен захворів та змушений був пропустити наступний етап Кубку світу.

"Можливо, це був вірус якийсь; може, COVID мене знову зустрів у Китаї. Тому я пропустив етап Кубка світу. Був трішки розчарований, бо після перемоги хотілося продовжувати. Думаю, що психологічно ці моменти треба трішки змінити: сам настрій, підхід до змагань. Я дуже хотів перемагати, відчув цей смак перемоги і хотілося більше, але сконцентрувався не на тому, що потрібно. І знову ж таки: в нашому виді спорту погодні умови впливають. Впродовж всього сезону на Кубках світу було дуже важко вгадати зі швидкістю, бо вітер постійно змінював напрямок. Не знаю, можливо, вітер мене сприймає по-особливому. Проведемо аналіз і продовжимо працювати", – зазначив спортсмен.

Кульмінацією сезону для Окіпнюка стали Олімпійські ігри, де він вийшов у фінал та посів десяте місце.

"Для себе я знайшов декілька нюансів, які заважають виступати на такому рівні, як Олімпійські ігри. Це психологічна нестабільність: думаю, всім у нашому виді дуже важливо бути психологічно стабільними. Також у нас складна координаційна частина спорту, тож технічні моменти треба теж пропрацювати. У Пекіні я менше хвилювався, а зараз хвилювань більше було. Можливо, це спричинив внутрішній тиск, коли на тебе всі надіються... Думаю, тому такий результат. Але ми не здаємося, будемо продовжувати рости, поки є [сходинки] на драбині", – підсумував Окіпнюк.

Нагадаємо, представники України не змогли здобути медаль на Олімпійських іграх 2026, повторивши найгірший результат в історії.