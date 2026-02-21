Не шукаю виправдань: Окіпнюк – про невдалий виступ у фіналі ОІ-2026

Український лижний акробат Олександр Окіпнюк оцінив свій виступ у фіналі змагань змішаних команд у лижній акробатиці.

Слова 27-річного спортсмена передає Суспільне Спорт.

Олександр не приховував розчарування, адже збірній України не вдалося поборотися за медалі.

"Не шукаю виправдань. Ми не впоралися з поставленою задачею. Треба проаналізувати, що сталося з моїм стрибком. Коли я їхав, був такий момент, що, подумав „мені буде забагато" і, відповідно, я десь, на підсвідомому рівні, трішки плечі, корпус свій вперед поставив перед трампліном. Можливо, це зіграло роль, тому що не було по сальто нормального обертання", – сказав Окіпнюк.

Нагадаємо, що після першого стрибка у виконанні Ангеліни Брикіної збірна України йшла на прохідному другому місці. Однак після падінь Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського "синьо-жовті" опустилися на шосту сходинку, опинившись поза суперфіналом.

Лідер збірної України Котовський також розповів, що у вирішальному раунді тренерський штаб замінив його коронний "Ураган" на простіший стрибок – Back Full-Double Full-Full, який виявився невдалим.

Україна втратила останній шанс завоювати медаль на Олімпійських іграх 2026, повторивши найгірший результат в історії.