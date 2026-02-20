Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Окіпнюк – про рівень суперників: Ця Олімпіада набагато сильніша за попередню

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2026, 16:43
Окіпнюк – про рівень суперників: Ця Олімпіада набагато сильніша за попередню
Олександр Окіпнюк
Instagram Олександра Окіпнюка

Український фрістайліст Олександр Окіпнюк оцінив загальний рівень суперників на Олімпійських іграх-2026.

Слова спортсмена передає кореспондент Чемпіона.

Українець у фіналі 1 посів 10 місце, не зумівши вийти до суперфіналу, в який пробивалися шестеро найкращих.

"Порівняно з Іграми в Пекіні, усі максимально ускладнюють стрибки. Не знаю, що буде на наступній Олімпіаді, а ця набагато сильніша за попередню".

Окіпнюк зауважив, що через постійні перенесення змагань з лижної акробатики додаткового хвилювання майже не було.

"На мене трохи вплинув переніс старту з 16 числа, я тоді гірше спав. Але я ті емоції пережив і відтоді себе почував спокійно. Завтра командні змагання, перед ними треба буде гарно виспатись", – підсумував Олександр.

Зазначимо, що за підсумком кваліфікації до фіналу не потрапили троє українських фристайлістів. Головна медальна надія України Дмитро Котовський двічі невдало приземлився, опинившись поза топ-12.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх в Пекіні єдину медаль для збірної України завоював Олександр Абраменко, який став срібним призером у лижній акробатиці. Олімпійським чемпіоном тоді став китаєць Цу Гуанпу, а "бронзу" здобув спортсмен без прапора Ілья Буров.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олександр Окіпнюк Олімпійські ігри-2026

Олександр Окіпнюк

Довелось ризикувати: Окіпнюк – про виступ у фіналі Олімпіади
Українець Окіпнюк не пробився до суперфіналу ОІ-2026 в лижній акробатиці
Окіпнюк вийшов до фіналу ОІ-2026 в лижній акробатиці після першої кваліфікації
7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл
Фристайліст Окіпнюк та боксерка Оласюк – найкращі спортсмени грудня за версією НОК

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік