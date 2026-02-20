Окіпнюк – про рівень суперників: Ця Олімпіада набагато сильніша за попередню

Український фрістайліст Олександр Окіпнюк оцінив загальний рівень суперників на Олімпійських іграх-2026.

Слова спортсмена передає кореспондент Чемпіона.

Українець у фіналі 1 посів 10 місце, не зумівши вийти до суперфіналу, в який пробивалися шестеро найкращих.

"Порівняно з Іграми в Пекіні, усі максимально ускладнюють стрибки. Не знаю, що буде на наступній Олімпіаді, а ця набагато сильніша за попередню".

Окіпнюк зауважив, що через постійні перенесення змагань з лижної акробатики додаткового хвилювання майже не було.

"На мене трохи вплинув переніс старту з 16 числа, я тоді гірше спав. Але я ті емоції пережив і відтоді себе почував спокійно. Завтра командні змагання, перед ними треба буде гарно виспатись", – підсумував Олександр.

Зазначимо, що за підсумком кваліфікації до фіналу не потрапили троє українських фристайлістів. Головна медальна надія України Дмитро Котовський двічі невдало приземлився, опинившись поза топ-12.

Нагадаємо, що на минулих Олімпійських іграх в Пекіні єдину медаль для збірної України завоював Олександр Абраменко, який став срібним призером у лижній акробатиці. Олімпійським чемпіоном тоді став китаєць Цу Гуанпу, а "бронзу" здобув спортсмен без прапора Ілья Буров.

Слідкуйте за найцікавішими подіями чотирнадцятого змагального дня в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.