Суші, паста і святковий торт: Ютта Лердам показала, як родина зустріла її після тріумфу на Олімпіаді

Зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам поділилася теплими кадрами домашнього святкування після тріумфу на Олімпійських іграх.

Спортсменка здобула одразу дві нагороди і вирішила відзначити це не гучною вечіркою, а вечором у колі найближчих.

Лердам разом із родиною влаштувала затишну вечерю: на столі були суші та паста – улюблені страви чемпіонки.

Особливим моментом став святковий торт. Рідні підготували для Ютти десерт із її фотографією та написом: "Ютта виграла на Олімпіаді золото та срібло".

Нагадаємо, 27-річна спортсменка здобула золото та срібло для Нідерландів у Мілані-Кортіні, встановивши олімпійський рекорд на дистанції 1000 метрів.

Більше того, під час Ігор з'явилася інформація, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Ютта виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Зимових Олімпійських іграх.