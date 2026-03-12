Українська правда
МПК відкрив розслідування щодо протесту німецьких атлетів проти росіян на Паралімпіаді-2026

Микола Літвінов — 12 березня 2026, 20:27
Міжнародний паралімпійський комітет розпочав збір доказів щодо "протесту" двох німецьких спортсменів, які відмовилися фотографуватися з російськими атлетами на зимових Паралімпійських іграх в Італії.

Про це повідомляє The Athletic.

11 березня російська лижниця Анастасія Багіян зі своїм гайдом Сергієм Синякіним здобула золоту медаль у спринті серед спортсменів із порушенням зору в італійському Тезеро.

Срібна призерка змагань німкеня Лінн Казмаєр та її гайд Флоріан Бауманн відвернулися від російської пари на подіумі під час звучання гімну, а також відмовилися від спільних фотографій на знак протесту проти допуску представників Росії до змагань під власним прапором.

Це не нормально: німецька паралижниця – про відмову від спільного фото з росіянкою

Правила МПК забороняють спортсменам "будь-які демонстрації, протести, політичні заяви або подібні дії, які перешкоджають або порушують хід змагань або офіційних церемоній, включаючи церемонії нагородження".

Представники паралімпійської організації повідомили виданню The Athletic про збір та аналіз доказів щодо цього інциденту.

"Ми знаємо про цю справу, збираємо докази та аналізуємо їх".

Німецький паралімпійський комітет відмовився від коментарів з приводу цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше Німеччина бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади у Вероні через допуск росіян зі своєю символікою, появу яких місцеві глядачі супроводжували свистом.

Водночас президент МПК Ендрю Парсонс заявляв про готовність допустити до турніру поранених російських військових на основі рішення Генеральної асамблеї організації про скасування дискваліфікації.

