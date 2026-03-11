Це не нормально: німецька паралижниця – про відмову від спільного фото з росіянкою

Німкеня Лінн Казмаєр пояснила своє рішення демонстративно відмовитися від фото із російською чемпіонкою Паралімпіади-2026 на церемонії нагородження.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Лижниця здобула срібло у спринті класичним ходом у категорії NS1 для спортсменів із порушенням зору. Після фінішу китайські атлети робили фото, до них підійшла росіянка Анастасія Багіян, яка напередодні виграла золото.

Побачивши це, німкеня разом із гайдом Флоріаном Бауманном відмовилися від спільного фото.

Казмаєр заявила, що її жест був повністю свідомим.

"Для нас було важливо зробити заяву, що для нас це не нормально – війна і те, що відбувається [в Україні]. Ми також знаємо багатьох українських спортсменів і мали хороші розмови з деякими з них. Вони розповіли нам, що відбувається з їхніми родинами та близькими. Це була єдина правильна річ. Вони змагаються із прапором та гімном, представляють свою країну", – сказала вона.

Нагадаємо, що 11 березня відбуваються змагання вже п'ятого змагального дня на Паралімпіаді-2026. Розклад можна дізнатись за посиланням.