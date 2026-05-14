МОК затвердив систему відбору від World Boxing на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі

Олександр Булава — 14 травня 2026, 21:41
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив кваліфікаційну систему World Boxing на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє пресслужба World Boxing.

Вперше на Олімпіаді буде забезпечено повну гендерну рівність: чоловіки та жінки розіграють медалі у семи вагових категоріях, а загальна кількість учасників становитиме 248 спортсменів (по 124 атлети у чоловічих та жіночих змаганнях).

  • Олімпійські вагові категорії у чоловіків: 55, 60, 65, 70, 80, 90 та +90 кг.
  • Олімпійські вагові категорії у жінок: 51, 54, 57, 60, 65, 70 та 75 кг.

Кваліфікація на Ігри складатиметься з трьох світових та п'яти континентальних турнірів, а боксери матимуть до чотирьох шансів здобути ліцензію.

World Boxing була створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA). У вересні 2025 року до організації приєдналася Україна. Очолює нову структуру колишній чемпіон світу та олімпійський призер Геннадій Головкін з Казахстану.

