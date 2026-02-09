МОК відреагував на російський прапор на церемонії відкриття Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав коментар щодо інциденту на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, де на трибунах було помічено прапор Росії.

Відповідь організація надала на запит Главкома.

"Позиція МОК щодо кодексу поведінки глядачів наступна: від глядачів очікується дотримання умов продажу квитків. Якщо виявлено порушення, персонал на місці проведення змагань звертається до відповідних власників квитків та повідомляє їм про це".

Нагадаємо, російський триколор був вивішений на секторі арени перед урочистим заходом. Як зазначало пропагандистське видання Спорт-Експрес, жодних претензій до цих людей із російським стягом не було.

Цікаво, що це вже не перший подібний випадок на Іграх-2026. Національний прапор Росії з'явився під час матчу між жіночими збірними США та Чехії з хокею.

Також у чаші стадіону був ще один скандальний момент. Глядачі зустріли свистом спортсменів збірної Ізраїлю. Ідентичний момент був під час виходу американців. Щоправда, тут публіка почала свистіти, коли на камери трансляції потрапив віцепрезидент США Ді Джей Венс.

Церемонія закінчилась запаленням олімпійського вогню Ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

Олімпіада-2026 у Мілані та Кортіні відбуватиметься до 22 лютого. Україну на Іграх представлять 46 спортсменів. Із детальним розкладом українців можна ознайомитись – ТУТ.