Трибуни освистали збірну Ізраїлю та віцепрезидента США під час відкриття Олімпіади-2026

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані запам'яталася не лише святковою атмосферою, а й гучним скандалом на трибунах.

Коли на арену вийшла олімпійська збірна Ізраїлю, глядачі зустріли команду свистом та вигуками. Країну на Іграх представляють десятеро спортсменів, а прапороносцями стали фігуристка Марія Сенюк, яка з 2019 року виступає за Ізраїль.

Реакцію публіки багато хто пов'язує з триваючими військовими діями Ізраїлю в секторі Газа проти угруповання ХАМАС, що вже призвели до масштабної гуманітарної кризи в регіоні.

Втім, це був не єдиний момент напруження під час шоу. Коли під час виходу збірної США камера трансляції показала віцепрезидента Сполучених Штатів Ді Джея Венса, стадіон вибухнув свистом.

Реакція натовпу чітко потрапила у прямий ефір і миттєво розлетілася соцмережами.

BREAKING: In a stunning moment, JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. Wow. The Trump-Vance admin is humiliating us on the world stage. pic.twitter.com/06ryMvehDH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) February 6, 2026

Ймовірно, причиною такого ставлення стала подія напередодні Олімпіади. У лютому 2026 року під час візиту Венса до Мілана його кортеж із 45 автомобілів та близько 300 охоронців спричинив справжній транспортний колапс у місті, що викликало обурення серед місцевих жителів.

Нагадаємо, Олімпіада-2026 триватиме до 22 лютого. Україна буде представлена в 11 видах спорту 46 спортсменами.

На "Чемпіоні" також доступний повний розклад виступів українських спортсменів на Іграх в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.