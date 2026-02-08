Меркушина – про падіння в естафеті: Розумію, що лечу по снігу на животі

Українська біатлоністка Олександра Меркушина висловилася про своє падіння в естафетній гонці на Олімпійських іграх 2026.

Слова дебютантки Ігор-2026 цитує Суспільне Спорт.

У боротьбі з австрійкою Лізою-Терезою Гаузер на останньому етапі естафети Меркушина-молодша опинилася на снігу.

"Я стояла в спині за австрійкою. Не знаю, як це відбулось. В один момент я відкриваю очі — і розумію, що лечу по снігу, вже на животі. Я так і не зрозуміла, як упала. Мабуть, зможу пізніше подивитися, як це сталось. Але зараз навіть на думці не маю, як це відбулось", – сказала Меркушина.

Олександра також оцінила результат збірної України у змішаній естафеті.

"Прикро, що не вище. Мені завжди хочеться вище і краще. Тому поки ми не будемо із "золотом", я буду казати, що це недостатньо. Але будемо чесними: восьме місце – це непогано. Не супер для нашої команди, але і не погано. Хороше місце. В принципі, задоволена", – додала Меркушина.

Зазначимо, що Олександра Меркушина чисто пройшла перший вогневий рубіж, а на стійці використала два додаткові патрони. Зрештою вона зуміла втримати восьму позицію в естафеті.

Раніше капітан збірної України Дмитро Підручний оцінив свій виступ в естафетній гонці. У лідера команди виникли проблеми зі стрільбою.

Біатлонну програму Олімпіади-2026 продовжить чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок заплановано на 14:30 за київським часом.