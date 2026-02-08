Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Меркушина – про падіння в естафеті: Розумію, що лечу по снігу на животі

Сергій Шаховець — 8 лютого 2026, 18:53
Меркушина – про падіння в естафеті: Розумію, що лечу по снігу на животі
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина висловилася про своє падіння в естафетній гонці на Олімпійських іграх 2026.

Слова дебютантки Ігор-2026 цитує Суспільне Спорт.

У боротьбі з австрійкою Лізою-Терезою Гаузер на останньому етапі естафети Меркушина-молодша опинилася на снігу.

"Я стояла в спині за австрійкою. Не знаю, як це відбулось. В один момент я відкриваю очі — і розумію, що лечу по снігу, вже на животі. Я так і не зрозуміла, як упала. Мабуть, зможу пізніше подивитися, як це сталось. Але зараз навіть на думці не маю, як це відбулось", – сказала Меркушина.

Олександра також оцінила результат збірної України у змішаній естафеті.

"Прикро, що не вище. Мені завжди хочеться вище і краще. Тому поки ми не будемо із "золотом", я буду казати, що це недостатньо. Але будемо чесними: восьме місце – це непогано. Не супер для нашої команди, але і не погано. Хороше місце. В принципі, задоволена", – додала Меркушина.

Зазначимо, що Олександра Меркушина чисто пройшла перший вогневий рубіж, а на стійці використала два додаткові патрони. Зрештою вона зуміла втримати восьму позицію в естафеті.

Раніше капітан збірної України Дмитро Підручний оцінив свій виступ в естафетній гонці. У лідера команди виникли проблеми зі стрільбою.

Біатлонну програму Олімпіади-2026 продовжить чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок заплановано на 14:30 за київським часом.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
збірна України з біатлону Олександра Меркушина

збірна України з біатлону

Підручний – про виступ у змішаній естафеті: Три запасні патрони на "стійці" були зайвими
Висота давалася взнаки, – Мандзин – про свій дебют на Олімпійських іграх-2026
Мілан-Кортіна-2026. Змішана естафета. Онлайн-трансляція
Тренери збірної України назвали склад "синьо-жовтих" на першу біатлонну гонку Олімпіади-2026
Стан команди хороший: Бєлова – про готовність збірної України до Олімпіади-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік