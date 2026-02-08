Українська правда
Підручний – про виступ у змішаній естафеті: Три запасні патрони на "стійці" були зайвими

Сергій Шаховець — 8 лютого 2026, 17:14
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний висловився про свій виступ у змішаній естафеті на Олімпійських іграх в італійському Антгольці.

Слова 34-річного біатлоніста цитує Суспільне Спорт.

Підручний був стартером нашої команди, але за підсумком першого етапу він не зміг потрапити до чільної десятки, передавши естафету 11-м.

У Дмитра виникли проблеми зі стрільбою, особливо на "стійці", що визнав сам спортсмен.

"Звичайно, три запасні патрони на "стійці" були зайвими. Гонка коротка, швидка – і треба було впоратися насамперед зі стрільбою.

Розумів, що на такій трасі і в такій гонці штрафне коло обнуляє всі шанси на боротьбу за високі місця. Треба було точно відстрілятися", – зазначив Підручний.

На думку капітана збірної, Україні не пощастило зі стартовим номером.

"Думаю, причина може бути, що ми стартували з 14-го місця – вже з першого кола намагався вийти до лідерів поближче. Вдалося підтягнутися на п'яту-шосту позиції, але десь це зіграло свою роль, що через це, можливо, не вдалося впоратися зі стрільбою", – додав Підручний.

Нагадаємо, що у підсумку збірна України посіла восьме місце у змішаній естафеті. Наші біатлоністи використали вісім додаткових патронів, але обійшлися без штрафних кіл.

Наступною у біатлонній програмі Олімпіади-2026 відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, яка запланована на вівторок, 10 лютого. Початок о 14:30 за київським часом.

