Марсак – про феєричний виступ на Олімпіаді-2026: Емоції досі вище даху

Софія Кулай — 13 лютого 2026, 09:48
Кирило Марсак
Федерація фігурного катання України

Український фігурист Кирило Марсак поділився емоціями перед довільною програмою у чоловічому одиночному катанні на Олімпійських іграх-2026.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

Спортсмен не приховував своїх радісних емоцій від виступу на Іграх. Марсак запевнив, що він буде продовжувати насолоджуватись та брати максимум від участі на головних змаганнях 4-річчя.

"Трохи перевели подих. Вчора дивилися танці на льоду. Я залишився до останньої розминки танців, дивився до самого вечора. Вчора ми не тренувалися, зробили вихідний, щоб трохи відпочити та відновитися. І зараз ось вже на тренуванні та готові катати", – сказав Марсак.

21-річний фігурист оцінив атмосферу на Олімпіаді-2026, яка, на його думку, не дуже відрізняється від великих стартів.

"Те, через що ми проходили вже багато разів. Незалежно від того, яка це ковзанка, нам потрібно робити свою справу якомога краще. Все супер. Тренерка каже, що просто потрібно довіряти собі та нашим тренуванням. Ми готові та показуємо це не лише на тренуваннях, але й на виступах. Просто робимо свою справу", – відповів спортсмен.

Нагадаємо, що у короткій програмі на Іграх-2026 Марсак продемонстував 11-те місце, що стало найкращим результатом України за останні 28 років, побивши досягнення Дмитра Дмитренка (1998). Виступ Кирила оцінили у 86.89 бала. Він перевершив особистий рекорд аж на 10 очок.

Завдяки цьому чудовому результат Марсак у довільній програмі отримав місце у престижній, третій стартовій групі.

Змагання з довільної програми на Олімпіаді-2026 розпочнуться 13 лютого о 20:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що росіяни атакували соціальні мережі Марсака під виступу на Іграх-2026. Кирило вже відреагував на цей хейт із ворожої країни.

Із повним розкладом виступів українських спортсмена на Олімпійських іграх-2026 можна ознайомитись – ТУТ.

Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання Кирило Марсак

Кирило Марсак

