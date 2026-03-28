Прокат був кращий, ніж на Олімпіаді: Марсак оцінив найкращий за 17 років результат України на ЧС

Український фігурист Кирило Марсак поділився враженнями після свого виступу у довільній програмі на чемпіонаті світу в Празі, сказавши, що він задоволений результатом.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Трохи змішані відчуття, звісно. Хотілося зробити більше і я думаю, що міг це, бо на тренуваннях ми робили непогані прокати впродовж останніх тижнів. Але все одно я дуже задоволений.

У мене вийшло зробити дуже гарний четверний лутц на дуже гарний плюс. Та й у цілому я боровся через всю програму. Доїхав до кінця. Обертання були непоганими, тому я в цілому задоволений".

21-річний уродженець Херсона також підбив загальні підсумки змагального сезону.

"З якими емоціями закінчую сезон? Насправді з дуже позитивними. Те, що ми зробили цього сезону, — це майже щось неможливе. На олімпійській кваліфікації відібралися до Олімпійських ігор, відкатали і чемпіонат Європи на дуже гарний результат восьме місце, і Олімпійські ігри з бомбезною короткою програмою. І тут на чемпіонаті світу ми теж не вдарили обличчям у багнюку, тому я вважаю цей сезон позитивним. І це дуже хороша затравка на майбутні сезони".

Фігурист порівняв свій нинішній виступ із попередніми роками та дебютним олімпійським досвідом.

"Точно, це 100% більш позитивно аніж півтора року тому. І прокат був кращий, ніж на Олімпійських іграх. Звісно, все ще треба багато робити, багато працювати, багато накатувати програми і таке. Але це вже дуже позитивний результат для мене і, я думаю, також один з найкращих результатів за довгі роки для України. Тому я дуже пишаюся тим, що в мене вийшло зробити".

Нагадаємо, що сьогодні, 28 березня, на світовій першості 21-річний Кирило Марсак здобув 151.31 бала за довільну програму, набравши в сумі рекордні для себе 234.67 бала та посівши 13-те місце, що є найкращим результатом України за останні 17 років.

Також зауважимо, що Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.