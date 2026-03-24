Марсак: У цілому готові до чемпіонату світу

Олександр Булава — 24 березня 2026, 19:45
Кирило Марсак
Український фігурист Кирило Марсак розповів про підготовку до чемпіонату світу, який 25 березня стартує у чеській Празі.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Для українського спортсмена це буде третій виступ на світовій першості, де він спробує вперше вийти у довільну програму.

"До чемпіонату світу вже якось спокійно підходимо. Вже було стільки у цьому сезоні: і кваліфікація на Олімпіаду, і самі Олімпійські ігри, і чемпіонат Європи був. Чемпіонат світу вже більш сприймаємо як заключний момент дуже гарного і продуктивного сезону.

Як минув період після Олімпіади? Спочатку було трохи важко. Треба було трохи часу, щоб відновитися якось і ментально, і фізично, бо багато чого було на цих Олімпійських іграх. Але у цілому підготовка останні три тижні була дуже гарною, і я думаю, що ми в цілому готові до цього чемпіонату світу", – сказав Марсак.

Нагадаємо, що Кирило Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.

Класна керівниця стала колаборанткою: Марсак розповів про людину, яка його розчарувала
Це був незабутній досвід: Марсак поділився враженнями від дебютної Олімпіади
Шайдоров виграв "золото" у чоловічому фігурному катанні, Марсак – 19-й
Марсак впав під час виступу на Олімпіаді-2026: він поскаржився на тиск через дискваліфікацію Гераскевича
Мілан-Кортіна. День 7. Фінал для Марсака та спринт в біатлоні

