Марсак: У цілому готові до чемпіонату світу

Український фігурист Кирило Марсак розповів про підготовку до чемпіонату світу, який 25 березня стартує у чеській Празі.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Для українського спортсмена це буде третій виступ на світовій першості, де він спробує вперше вийти у довільну програму.

"До чемпіонату світу вже якось спокійно підходимо. Вже було стільки у цьому сезоні: і кваліфікація на Олімпіаду, і самі Олімпійські ігри, і чемпіонат Європи був. Чемпіонат світу вже більш сприймаємо як заключний момент дуже гарного і продуктивного сезону.

Як минув період після Олімпіади? Спочатку було трохи важко. Треба було трохи часу, щоб відновитися якось і ментально, і фізично, бо багато чого було на цих Олімпійських іграх. Але у цілому підготовка останні три тижні була дуже гарною, і я думаю, що ми в цілому готові до цього чемпіонату світу", – сказав Марсак.