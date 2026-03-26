Марсак вперше в кар’єрі вийшов до довільної програми на ЧС-2026

Український фігурист Кирило Марсак кваліфікувався до довільної програми на чемпіонаті світу 2026 року, який 25 березня стартував у Празі.

21-річний спортсмен за свій виступ отримав 83,36 бала. Для Кирила це другий найкращий результат в кар'єрі.

Загалом в одиночному чоловічому катанні на ЧС-2026 взяло участь 36 фігуристів. До довільної програми кваліфікувалися 24 кращих за результатами короткої програми.

Довільна програма у чоловіків на світовій першості в Празі відбудеться у суботу, 28 березня. Змагання розпочнуться о 13:30 за київським часом.

Зазначимо, що Кирило Марсак – єдиний представник України в одиночному чоловічому катанні на ЧС-2026. Торік уродженець Херсона став 33-м у короткій програмі та не кваліфікувався до довільної.

Нагадаємо, що Кирило Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.