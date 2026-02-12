Марсак відреагував на хейт росіян через проукраїнську позицію

Український фігурист Кирило Марсак прокоментував рекордний для себе виступ у короткій програмі на Олімпіаді-2026.

Його слова цитує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

21-річний спортсмен серед іншого сказав, що останнім часом отримував чимало хейту від росіян у соцмережах. Усе через його проукраїнську позицію.

Кирило заявив, що він не звертає на це уваги, а всім хейтерам з Росії відповів своїм виступом. Зокрема, випередив "нейтрального" спортсмена Петра Гуменника.

"В одному інтерв'ю я сказав, що не вважаю, що "нейтральні" атлети мають бути тут. Через це я отримую багато повідомлень від росіян, які пишуть мені, що я не гідний того, щоб виступати на Олімпійських іграх. Навіть сьогодні. Що ж, я собі думаю: побачимо на льоду, окей?" – сказав Марсак.

Зазначимо, що українець відібрався у довільну програму з 11-го місця, встановивши особистий рекорд. Змагання відбудуться 13 лютого та розпочнуться о 20:00 за київським часом.

Свої виступи він присвячує батьку, який наразі захищає рідну країну на фронті.