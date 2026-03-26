Я зробив усе, що міг на даний момент: Марсак оцінив свій виступ на ЧС-2026 та звернувся до батька-військового

Український фігурист Кирило Марсак позитивно оцінив свій виступ на чемпіонаті світу 2026 року та звернувся до батька, який служить у лавах ЗСУ.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже задоволений своїм виступом. Так, ми втратили трохи балів там, на обертаннях, десь ще, але в цілому дуже задоволений виступом. Я зробив усе, що міг на даний момент і дуже щасливий, що ми тримаємо цю планку якості на таких великих змаганнях, як Олімпійські ігри та чемпіонат світу. Сподіваюсь, що цього разу нарешті вийде кваліфікуватися до довільної програми. Це була моя основна задача і я насолодився прокатом".

Спортсмен визнав втрату балів на обертаннях, але запевнив, що активно працює над їхнім покращенням.

"Чи образливо було за нижчі бали за обертання? Це вже така справа. Я дуже багато над ними працюю, намагаюся їх покращувати, це навіть у м'язовій пам'яті. Виводити ці погані обертання дуже важко, але я впевнений, що через деякий час ми впораємося і вони будуть на світовому рівні також, як і стрибки, і все інше".

Марсак додав, що підходив до змагань спокійно, оскільки весь стрес залишив на Олімпіаді-2026, яка проходила у Мілані та Кортіні.

"Насправді я виходив на чемпіонат світу вже більш так спокійно. Весь стрес пішов на Олімпійські ігри, тому вже якось просто виходили, насолоджувалися атмосферою та катали для себе і для глядачів".

Наостанок фігурист висловив слова вдячності своєму батькові, який перебуває в лавах Збройних сил.

"Дуже дякую тобі, тату, що ти мене підтримуєш, незважаючи ні на що. Знаю, що ти тримаєшся. Я знаю, що ти сильний і що, незважаючи ні на що, ми впораємося і через все пройдемо разом", – сказав Марсак.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2026 у Празі 21-річний уродженець Херсону отримав 83,36 бала за коротку програму серед 36 учасників (для Кирила це другий найкращий результат у його кар'єрі) та кваліфікувався до довільної.

До цього Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.