Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

США – Словаччина: прогноз букмекерів на півфінал Олімпіади-2026

Станіслав Лисак — 20 лютого 2026, 15:11
Збірні США та Словаччини проведуть матч 1/2 фіналу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

Поєдинок запланований на п'ятницю, 20 лютого, стартова сирена пролунає о 22:10 за київським часом.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є представники США. На перемогу американців можна поставити з коефіцієнтом 1,13. Успіх словаків вважатиметься сенсацією і оцінюється як 1 до 8,50.

Читайте також :
Хокей на Олімпійських іграх-2026. Розклад та результати матчів

На шляху до півфіналу США в овертаймі дотисли збірну Швеції, а Словаччина здобула впевнену перемогу над Німеччиною. Обидва колективи напряму вийшли в 1/4 фіналу.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
