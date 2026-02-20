США – Словаччина: прогноз букмекерів на півфінал Олімпіади-2026
Збірні США та Словаччини проведуть матч 1/2 фіналу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.
Поєдинок запланований на п'ятницю, 20 лютого, стартова сирена пролунає о 22:10 за київським часом.
Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є представники США. На перемогу американців можна поставити з коефіцієнтом 1,13. Успіх словаків вважатиметься сенсацією і оцінюється як 1 до 8,50.
На шляху до півфіналу США в овертаймі дотисли збірну Швеції, а Словаччина здобула впевнену перемогу над Німеччиною. Обидва колективи напряму вийшли в 1/4 фіналу.