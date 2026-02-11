Українська правда
Боялася виходити на старт: Дмитренко – про дебют на Олімпіаді

Сергій Шаховець — 11 лютого 2026, 17:50
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлонстка Христина Дмитренко розповіла про хвилювання, яке відчувала перед дебютною гонкою на Олімпійських іграх 2026.

Про це вона сказала в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Чесно, я боялася виходити на старт, але це був не мандраж перед гонкою, а те, що я не розуміла, який в мене буде стан. І все ж таки це гори, велика дистанція, і дуже хвилювалася. Але плюс-мінус було адекватно, нормально", – сказала Дмитренко.

26-річна біатлоністка шкодує через один промах, який вона допустила на останньому рубежі.

"Трішки погано було на останньому колі, і вже на четвертому я відчувала, що просіла. Але все рівно не було такого прям, що вирубило по трасі. Ну, це хвороба, так, вона далася взнаки, але в такому лайтовому режимі. І я дуже рада, що все ж таки змогла фінішувати. І шкода за цей промах один, тому що я його взагалі не бачила, що це промах. Він був десь під габарит на дванадцяту годину. Значить так треба було", – додала Дмитренко.

Нагадаємо, що олімпійською чемпіонкою в індивідуальній гонці стала француженка Жюлья Сімон. Українки Олександра Меркушина та Христина Дмитренко фінішували у двадцятці, на 17 та 18 місцях відповідно. А от для досвідченої Юлії Джими і Дарини Чалик гонка виявилася невдалою.

Біатлонні змагання на Олімпіаді продовжаться у п'ятницю, 13 лютого. У програмі змагань запланована чоловіча спринтерська гонка, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

