Легенда НХЛ засудив МОК за заборону Гераскевичу змагатись у шоломі з зображенням спортсменів, яких вбили росіяни

Домінік Гашек відреагував на заборону від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) використовувати скелетоністу Владиславу Гераскевичу шолом із фото загиблих українських спортсменів на Іграх-2026, життя яких обірвалось через російську агресію.

Своїми думками він поділився в соцмережі X.

Дворазовий володар Кубка Стенлі жорстко розкритикував організацію. Зірка хокею заявив, що Олімпіада вкотре стала рекламою російської агресії.

"МОК заборонив українському скелетоністу Гераскевичу виступати в шоломі, який віддає шану його героїчним землякам, що загинули у війні Росії проти України. Водночас МОК дозволив 14 громадянам Росії взяти участь у змаганнях, і жоден із них не засудив агресивну війну Росії та тяжкі російські злочини. На жаль, Олімпійські ігри перетворилися на рекламу агресивної війни Росії та її тяжких злочинів", – написав Гашек.

Зазначимо, що водночас МОК не заборонив італійському сноубордисту Роланду Фішналлеру змагатись у шоломі, на якому зображений російський прапор.

Раніше Владислав Гераскевич назвав імена всіх загиблих спортсменів, які зображені на його екіпіруванні.