Вважаю рішення CAS ганебним: Гераскевич – про суд проти МОК та історію створення шолому

Кілька годин тому спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Трибунал став на сторону міжнародних організацій, визнавши, що дискваліфікація українського скелетоніста на Олімпійських іграх 2026 була законною. Проте сам Владислав вважає це рішення ганебним та планує продовжувати боротьбу.

Про це Гераскевич заявив у Мюнхені на Ukrainian dinner, що організував фонд Віктора Пінчука. Також спортсмен розповів про історію створення шолома.

– Напевно, я перебував у найкращій формі у своїй кар'єрі. Можна стверджувати, що до цього я йшов всю свою кар'єру. Якщо ми говоримо конкретно про результат, тренувальні заїзди, то я був шокований. Завершив контрольне тренування на першому місці з найкращим результатом.

На жаль, на цьому тренуванні й закінчився для мене цей шлях. Звичайно на цьому шляху було багато і жертв, і виснажливих тренувань. Але ми не змогли виступити через неправові дії.

– Як ви почуваєтесь зараз?

– Я останні 4 дні не так багато спав. У нас зараз постійно дуже багато оновлень, я не за всім встигаю спостерігати. Сьогодні зранку був суд, вже є рішення. Ми вже думаємо, який зробимо наступний крок, тому що я вважаю, що рішення CAS теж є ганебним.

Але детальніше будемо думати трошки пізніше, мені треба ще детальніше ознайомитися з ним. Саме слухання пройшло в досить односторонньому порядку. Я не почув нічого, на що не міг би відповісти. Водночас на наші аргументи не було відповідей. І для мене було дуже дивно бачити таке рішення CAS.

– Чи знали ви когось з тих, хто зображений на шоломі?

– Я знав багато спортсменів особисто, і ідея з'явилася давно. Виконати її вдалося зовсім незадовго до Олімпіади. Малювала чудова художниця в Києві Ірина Проць. Малювала це все під обстрілами, в холоді, без світла, але при цьому зробила неймовірну роботу, щоб вшанувати пам'ять цих чудових спортсменів.

Можна говорити про багатьох. Розповім про Дмитра Шарпара, який був членом олімпійської збірної на юнацьких Олімпійських іграх 2016. Тієї самої команди, в якій був я. Ми брали участь з ним разом на цих Олімпійських іграх. На жаль, як і багатьох присутніх на цьому шоломі людей, його вбила Росія.

– Чи бачили ви ту неймовірну реакцію підтримки?

– Я бачив, поки лише онлайн, і далеко не все. Але я знаю, що мене підтримує буквально весь світ. І я знаю, що весь світ об'єднаний довкола України. Для мене це найважливіше.

