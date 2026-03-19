Гашек розкритикував віцепрезидента США за підтримку Орбана

Легендарна зірка НХЛ Домінік Гашек розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса за підтримку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відповідний допис колишній хокеїст зробив на своїй сторінці у мережі "Х".

Гашек дорікнув керівництву США за наміри врятувати проросійську партію Орбана від програшу на парламентських виборах.

"Двоє зрадників мають зустрітися в Угорщині найближчими днями, щоб спланувати, як вплинути на угорські вибори. На знімку між ними бракує лише Путіна", – написав Гашек.

Two traitors are set to meet in Hungary in the coming days to plot how to influence the Hungarian elections. In the picture, only Putin is missing from between them... pic.twitter.com/RIrPN8sXMZ — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 19, 2026

Раніше повідомлялося, що Джей Ді Венс наближчими днями відвідає Угорщину. Точні терміни візиту не повідомляються з метою безпеки на тлі війни на Близькому Сході. Очікується, що Венс висловить підтримку Орбану на парламентських виборах, які заплановані на 12 квітня.

Зазначимо, що під час Олімпіади-2026 Домінік Гашек присоромив очільницю МОК Кірсті Ковентрі за рішення дискваліфікувати Гераскевича через "шолом пам'яті".