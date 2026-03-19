Гашек розкритикував віцепрезидента США за підтримку Орбана
Легендарна зірка НХЛ Домінік Гашек розкритикував віцепрезидента США Джей Ді Венса за підтримку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Відповідний допис колишній хокеїст зробив на своїй сторінці у мережі "Х".
Гашек дорікнув керівництву США за наміри врятувати проросійську партію Орбана від програшу на парламентських виборах.
"Двоє зрадників мають зустрітися в Угорщині найближчими днями, щоб спланувати, як вплинути на угорські вибори. На знімку між ними бракує лише Путіна", – написав Гашек.
Раніше повідомлялося, що Джей Ді Венс наближчими днями відвідає Угорщину. Точні терміни візиту не повідомляються з метою безпеки на тлі війни на Близькому Сході. Очікується, що Венс висловить підтримку Орбану на парламентських виборах, які заплановані на 12 квітня.
Зазначимо, що під час Олімпіади-2026 Домінік Гашек присоромив очільницю МОК Кірсті Ковентрі за рішення дискваліфікувати Гераскевича через "шолом пам'яті".