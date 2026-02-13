Чи дискваліфікують її за нагороду від диктатора? Гераскевич нагадав президентці МОК про фото з Мугабе

Владислав Гераскевич розкритикував твердження Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про політичний підтекст його державної нагороди від Володимира Зеленського, яку він отримав напередодні.

Про це він написав у Instagram.

Владислав також нагадав про фото, на якому президентка МОК Кірсті Ковентрі отримує нагороду від колишнього диктатора Зімбабве Роберта Мугабе.

Vladyslav Heraskevych OLY

"МОК прямо посилається на факт вручення мені державної нагороди від Президента України Зеленського як на нібито політичну складову мого бажання вдягнути "шолом пам'яті". Чи дискваліфікують Кірсті Ковентрі за політичний медальний виступ як спортсменки на Олімпійських іграх, адже її за нього нагородив диктатор Мугабе?"

Зауважимо, що Кірсті Ковентрі у минулому була плавчинею, яка представляла Зімбабве. За свою кар'єру вона здобула 7 олімпійських медалей: 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову.

Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026 після кількох офіційних тренувань у "шоломі пам'яті", на якому були зображені 20 українських спортсменів, загиблих через російську агресію. До першого змагального заїзду його вже не допустили.

Українець оскаржив рішення про відсторонення. 12 лютого, напередодні оголошення вердикту, він зустрівся з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, однак сторонам не вдалося досягти порозуміння. Згодом МОК повернув спортсмену акредитацію, проте до участі в змаганнях його так і не допустили.

Нагадаємо, 12 лютого президент України Володимир Зеленський постановив нагородити Гераскевича орденом Свободи.