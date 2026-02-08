Україні варто судитися на мільярди євро: Гашек закликав стягнути гроші з організаторів Олімпіади-2026
Олімпійський чемпіон 1998 року Домінік Гашек вважає, що Україні варто відсудити мільярди євро в Італії та МОК.
Про це легендарний хокеїст написав у мережі "Х".
На думку зірки світового хокею, організатори Олімпійських ігор 2026 несуть повну відповідальність за допуск російських спортсменів. Водночас в Україні продовжується війна та гинуть люди.
"Через цю Олімпіаду в російській імперіалістичній війні буде вбито та скалічено багато людей. Я лише повторю, що повну відповідальність за це несуть країна-організатор Італія і МОК. Україні варто судитися з ними на мільярди євро", – написав Гашек.
Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет допустив до Ігор-2026 13 російських спортсменів у нейтральному статусі. Журналісти BBC Sport виявили чотирьох атлетів з країни-агресорки, які порушили принципи нейтральності.
Раніше Домінік Гашек гостро розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно за можливе повернення Росії до міжнародних турнірів на молодіжному рівні.