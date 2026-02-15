Попередили про дискваліфікацію: Гандей – про заборону використовувати шолом зі словами Ліни Костенко

Український шорт-трекіст Олег Гандей заявив, що заборона на використання шолома зі спеціальним дизайном під час Олімпійських ігор вибила його зі змагального ритму.

Слова спортсмена передає Суспільне Спорт.

Представники Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) сприйняли слова української письменниці Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки", як політичне гасло.

Згодом спортсмену все ж дозволили змагатись у своєму шоломі, але за умови, що напису на шоломі не буде видно.

"На жаль, не вийшло (абстрагуватися від ситуації з шоломом). Я приїхав на арену за годину до старту. До мене підійшли представники ISU, попередили, якщо я буду втручатися, сперечатися, я отримаю дискваліфікацію. Я підписав певні документи, що я цього робити не буду, що я не буду знімати жодні наліпки задля участі. І це мене в певний момент вибило. Я робив розминку. У мене в голові були певні думки щодо недотримання тактики. А що мені робити? Що мені казати? Які певні дії? Я був, чесно кажучи, злий на цю ситуацію, що до мене підходили представники і прямо говорили, що так можна, так не можна. Тобто диктували свої правила, свої умови. Не дивлячись на те, що немає нічого протизаконного, я не роблю нічого такого", – розповів Гандей.

Нагадаємо, раніше Міжнародний Олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку.

Пізніше МОК також заборонив виступати у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians" (Будьте хоробрими, як українці) Катерині Коцар, яка представляє Україну у фрістайлі.

Зауважимо, Гандей – перший український шорт-трекіст, який брав участь безпосередньо у фінальному заїзді на Олімпійських іграх. До цього кращим результатом був виступ Володимира Григорʼєва у Турині-2006. На дистанції 1000 метрів Григорʼєв пробився до чвертьфіналу, де фінішував останнім у заїзді та вибув зі змагань. У втішному фіналі Б, він показав сьомий результат із часом 2:37.184. У підсумковій класифікації Олімпіади на цій дистанції українець посів 16-ту позицію. А олімпійським чемпіоном став представник Нідерландів Єнс Ван'т Ваут.

Олег також візьме участь у змаганнях із шорт-треку на дистанції 500 м. Початок кваліфікаційних забігів – 16 лютого о 12:17.