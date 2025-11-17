Нідерландка Кок стала володаркою світового рекорду на дистанції 500 м. Попередній тримався 12 років
Нідерладська ковзанярка Фемке Кок – нова володарка світового рекорду на дистанції 500 м.
На етапі Кубку світу в Солт Лейк Сіті вона показала час 36,09, що значно швидше за попередній рекорд (36,36), встановлений Лі Сан Хвою з Південної Кореї у 2013 році.
Примітно, що Лі свій світовий рекорд показала також у Солт Лейк Сіті.
"Я знала, що маю добре розпочати, і мені це вдалося. Я досі не можу в це повірити! Я подумала: якщо мені колись вдасться наблизитися до світового рекорду...
Це справжня мрія. Це фантастично, справді круто. Мрія здійснилася", – цитує 25-річну Кок видання AD.nl.
Вона стала першою нідерландською ковзаняркою, яка встановила світовий рекорд з часів Аннемарі Томас у березні 1999 року на дистанції 1500 метрів.
Ковзанярський спорт. Кубок світу. Етап у Солт Лейк Сіті. Жінки. 500 м.
- Фемке Кок (Нідерланди) – 36,09
- Ерін Джексон (США) – 36,57
- Лі На Хюн (Південня Корея) – 37,03
Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу це вже третій світовий рекорд. Спочатку француз Тімоті Лубіно побив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів. А потім збірна США оновила WR у гонці переслідування.