Нідерландка Кок стала володаркою світового рекорду на дистанції 500 м. Попередній тримався 12 років

Нідерладська ковзанярка Фемке Кок – нова володарка світового рекорду на дистанції 500 м.

На етапі Кубку світу в Солт Лейк Сіті вона показала час 36,09, що значно швидше за попередній рекорд (36,36), встановлений Лі Сан Хвою з Південної Кореї у 2013 році.

Примітно, що Лі свій світовий рекорд показала також у Солт Лейк Сіті.

PB ✅ Track record ✅ 500m World Record ✅ Is there anything Femke Kok 🇳🇱 can’t do? What a way to kick off the season! #SpeedSkating pic.twitter.com/o7ArgGZhX5 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 16, 2025

"Я знала, що маю добре розпочати, і мені це вдалося. Я досі не можу в це повірити! Я подумала: якщо мені колись вдасться наблизитися до світового рекорду... Це справжня мрія. Це фантастично, справді круто. Мрія здійснилася", – цитує 25-річну Кок видання AD.nl.

Вона стала першою нідерландською ковзаняркою, яка встановила світовий рекорд з часів Аннемарі Томас у березні 1999 року на дистанції 1500 метрів.

Ковзанярський спорт. Кубок світу. Етап у Солт Лейк Сіті. Жінки. 500 м.

Фемке Кок (Нідерланди) – 36,09 Ерін Джексон (США) – 36,57 Лі На Хюн (Південня Корея) – 37,03

The queen of the 500m! 👑 Femke Kok 🇳🇱 may just be the woman to beat this season! ⚡ #SpeedSkating pic.twitter.com/bkk91hmv39 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 16, 2025

Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу це вже третій світовий рекорд. Спочатку француз Тімоті Лубіно побив світовий рекорд на дистанції 5000 метрів. А потім збірна США оновила WR у гонці переслідування.