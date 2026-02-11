У двійці набагато важче: українські санкарки оцінили 7 місце в історичному фіналі Олімпіади-2026

Український дует Олена Стецків та Олександра Мох, який посів сьоме місце у фіналі жіночих двійок на Олімпійських іграх-2026, поділився враженнями від виступу, назвавши емоції позитивними, а саму дисципліну – значно складнішою за одиночні старти.

Їх слова передає Суспільне Спорт.

Дебютантка дорослих Ігор, 21-річна Олександра, не приховувала радості від здійснення мрії, хоча й зауважила, що виступ міг бути ще кращим.

"Емоції лише позитивні. Ну звичайно, якби другий з'їзд вдався, взагалі була би бомба. Я дякую Олені, що вона допомогла мені здійснити мою мрію і що я потрапила сюди. Хвилювання було, але перед стартом вже попустило".

Досвідчена Олена пояснила технічні нюанси, які роблять виступ у двійці значно складнішим викликом порівняно з одиночними заїздами.

"В одиночці набагато легше виступати, ніж в двійці. Тому що двійка, по-перше, у вас там двоє людей, і ви маєте синхронізуватися, щоб у вас все виходило. Ви вищі, ви на санці вищі і вас вище піднімає на віраж, так що в двійці набагато важче".

Зазначимо, що для Олександри Мох це перша доросла Олімпіада (раніше вона посідала 10-те місце у двійках на Юнацьких ОІ-2020). Натомість для Стецків це вже четверті Ігри: раніше вона тричі змагалася в одномісних санах, де її найкращим результатом було 22-ге місце у 2022 році.

Зауважимо, що раніше український санкар Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в чоловічих одиночках.

