Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Екстренера олімпійської чемпіонки звинувачують у сексуальному насильстві над своїми ученицями

Богдан Войченко — 26 лютого 2026, 19:28
Екстренера олімпійської чемпіонки звинувачують у сексуальному насильстві над своїми ученицями
Бенджамін Шроатс
Collin County Jail

Бенджаміна Шроатса, колишнього тренера олімпійської чемпіонки з фігурного катання Ембер Гленн, звинувачують у сексуальних злочинах щодо двох його колишніх учениць, одна з яких на момент початку ймовірних стосунків була неповнолітньою.

За даними слідства, 47-річному тренеру висунуто обвинувачення у сексуальному насильстві та непристойних діях щодо дитини. Розслідування розпочалося після звернення двох спортсменок до поліції міста Аллен (Техас).

Шроатса було заарештовано та поміщено до в'язниці округу Коллін із заставою у 200 тисяч доларів. Однією з умов звільнення під заставу є заборона займатися тренерською діяльністю.

Сам фахівець через адвоката повністю заперечує всі звинувачення. Захист наголошує, що Шроатс понад 30 років працював у фігурному катанні Північного Техасу та має бездоганну репутацію.

Читайте також :
Двох італійських футболістів засудили за сексуальне насильство

Відомо, що Ембер Гленн почала тренуватися під керівництвом Шроатса ще з дев'яти років. Раніше спортсменка називала його "льодовим татом" та підкреслювала його роль у своїй кар'єрі. Наразі Гленн працює з іншими наставниками.

Справу тренера продовжують розслідувати правоохоронні органи. У разі доведення провини тренеру загрожує серйозне покарання.

Нагадаємо, 26-річна Гленн нещодавно здобула золото у складі збірної США в командних змаганнях на Олімпіаді-2026, а також показала сильний виступ у довільній програмі. Золоту нагороду у цій дисципліні здобула Аліса Лю.

Згодом організатори Ігор-2026 змусили юну спортсменку повернути золоту медаль через незвичну причину.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 скандал Фігурне катання

Олімпійські ігри 2026

Це був невдалий жарт: капітанка жіночої збірної США розкритикувала дотеп Трампа про хокеїсток
Рекордсмен Олімпійських ігор розповів, чому нарешті може вважати себе справжнім чоловіком
Героїня Олімпіади ризикує не отримати легендарну нагороду через проблеми із законом
6 мільйонів фанатів за лічені дні: зіркова фігуристка Аліса Лю здобула шалену популярність в соцмережах
Зіркова Лердам отримає досить скромну суму від Нідерландів за золоту медаль Олімпійських ігор

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік