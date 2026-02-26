Екстренера олімпійської чемпіонки звинувачують у сексуальному насильстві над своїми ученицями

Бенджаміна Шроатса, колишнього тренера олімпійської чемпіонки з фігурного катання Ембер Гленн, звинувачують у сексуальних злочинах щодо двох його колишніх учениць, одна з яких на момент початку ймовірних стосунків була неповнолітньою.

За даними слідства, 47-річному тренеру висунуто обвинувачення у сексуальному насильстві та непристойних діях щодо дитини. Розслідування розпочалося після звернення двох спортсменок до поліції міста Аллен (Техас).

Шроатса було заарештовано та поміщено до в'язниці округу Коллін із заставою у 200 тисяч доларів. Однією з умов звільнення під заставу є заборона займатися тренерською діяльністю.

Сам фахівець через адвоката повністю заперечує всі звинувачення. Захист наголошує, що Шроатс понад 30 років працював у фігурному катанні Північного Техасу та має бездоганну репутацію.

Відомо, що Ембер Гленн почала тренуватися під керівництвом Шроатса ще з дев'яти років. Раніше спортсменка називала його "льодовим татом" та підкреслювала його роль у своїй кар'єрі. Наразі Гленн працює з іншими наставниками.

Справу тренера продовжують розслідувати правоохоронні органи. У разі доведення провини тренеру загрожує серйозне покарання.

Нагадаємо, 26-річна Гленн нещодавно здобула золото у складі збірної США в командних змаганнях на Олімпіаді-2026, а також показала сильний виступ у довільній програмі. Золоту нагороду у цій дисципліні здобула Аліса Лю.

