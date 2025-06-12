Двох італійських футболістів засудили за сексуальне насильство

Два італійські футболісти – Карміне Кретелла та Клементе Кріші – були визнані винними у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною.

Про це повідомляє Il Mattino.

Вирок виніс суд міста Мессіна. Обидва гравці виступали за однойменний місцевий клуб у сезоні-2020/21. Саме тоді вони і здійснили злочин, жертвою якого стала дівчина, якій на той момент було 14 років.

Кретелла, який зараз виступає за Падову в Серії С, отримав 2 роки тюремного ув’язнення. Термін перетвориться на умовний, якщо він виплатить жертві компенсацію в розмірі 5000 євро.

Кріші, який наразі грає за Рагузу в Серії D, отримав 6-річний тюремний строк. Також він буде змушений виплатити жертві щонайменше 15 тисяч євро компенсації.