Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Організатори Ігор-2026 змусили олімпійську чемпіонку повернути золоту медаль

Богдан Войченко — 25 лютого 2026, 09:36
Організатори Ігор-2026 змусили олімпійську чемпіонку повернути золоту медаль
Аліса Лю
Twitter

Популярна американська фігуристка Аліса Лю пережила несподіваний момент одразу після свого тріумфу на Олімпійських іграх-2026.

Як повідомляє видання Sportbible, під час святкування перемоги сталася прикра несподіванка. Лю зізналася, що стрибала від радості, коли медаль раптово від'єдналася від стрічки та впала на підлогу.

"Я просто стрибала від щастя, і вона буквально відпала від стрічки. Вся подряпалася, з'явилися вм'ятини", розповіла спортсменка.

Згодом спортсменці видали нову медаль. Незважаючи на те, що Лю навіть сподобався "оновлений" вигляд нагороди, правила зобов'язали її повернути пошкоджену медаль для заміни.

"Я навіть хотіла залишити саме цю. Я до неї вже прив'язалася. Але довелося здати", – з гумором додала Лю.

Нагадаємо, 20-річна спортсменка виграла одразу дві золоті медалі в особистих та командних змаганнях. У сольному виступі вона випередила японку Каорі Сакамото лише на 2,43 бала, ставши першою американкою за 24 роки, яка здобула індивідуальне олімпійське золото у фігурному катанні.

Раніше повідомлялося, що американська гірськолижниця Брізі Джонсон повідомила про подібну проблему зі стрічкою медалі одразу ж після церемонії нагородження.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 скандал Фігурне катання

Олімпійські ігри 2026

Я її не віддам: Трамп узяв медаль у гравця збірної США з хокею під час візиту команди в Білий дім
У сукні, щаслива й на чиїхось плечах: Вірер запалила на вечірці з нагоди завершення кар'єри
Віттоцці та дві зірки Олімпійських ігор 2026 отримали запрошення на легендарний музичний фестиваль
Суші, паста і святковий торт: Ютта Лердам показала, як родина зустріла її після тріумфу на Олімпіаді
Німецькі спортсмени отримають 740 тисяч євро за медалі на Олімпійських іграх

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік