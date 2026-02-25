Організатори Ігор-2026 змусили олімпійську чемпіонку повернути золоту медаль

Популярна американська фігуристка Аліса Лю пережила несподіваний момент одразу після свого тріумфу на Олімпійських іграх-2026.

Як повідомляє видання Sportbible, під час святкування перемоги сталася прикра несподіванка. Лю зізналася, що стрибала від радості, коли медаль раптово від'єдналася від стрічки та впала на підлогу.

"Я просто стрибала від щастя, і вона буквально відпала від стрічки. Вся подряпалася, з'явилися вм'ятини", – розповіла спортсменка.

Згодом спортсменці видали нову медаль. Незважаючи на те, що Лю навіть сподобався "оновлений" вигляд нагороди, правила зобов'язали її повернути пошкоджену медаль для заміни.

"Я навіть хотіла залишити саме цю. Я до неї вже прив'язалася. Але довелося здати", – з гумором додала Лю.

Нагадаємо, 20-річна спортсменка виграла одразу дві золоті медалі – в особистих та командних змаганнях. У сольному виступі вона випередила японку Каорі Сакамото лише на 2,43 бала, ставши першою американкою за 24 роки, яка здобула індивідуальне олімпійське золото у фігурному катанні.

Раніше повідомлялося, що американська гірськолижниця Брізі Джонсон повідомила про подібну проблему зі стрічкою медалі одразу ж після церемонії нагородження.