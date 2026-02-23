Саладуха назвала три причини провалу України на Олімпіаді-2026

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха назвала три причини провалу синьо-жовтої збірної, яка завершила Олімпійські ігри-2026 без жодної нагороди.

Колишня легкоатлетка розповіла про це на своїй сторінці у Facebook.

Першою причиною, на її думку, нерівні умови, у яких тренуються і змагаються українці та спортсмени з інших країн.

"Повномасштабна війна, що триває чотири роки, створює гнітючу морально-психологічну атмосферу, яка впливає на кожного. Конкретні втрати – в першу чергу людей, а також інфраструктури – ослаблюють український спорт. Треба чесно сказати: війна не сприяє спортивним успіхам. Так, в якихось моментах боротьба українців за свободу надихає, але загалом затяжний кривавий збройний конфлікт є деструктивним фактором", – написала Саладуха.

Другою причиною є суб'єктивні моменти у підготовці конкретних атлетів.

І останньою причиною, яку зазначила очільниця ФЛАУ, є моральна демотивація через поведінку Міжнародного олімпійського комітету щодо ситуації з дискваліфікацією скелетоніста Владислава Гераскевича через використання "шолому пам'яті".

За словами Саладухи, таке рішення МОК вшанувати пам'ять загиблих українських спортсменів стала ударом не лише для Гераскевича, а й для інших олімпійців з України.

"Звичайно, є чинники, на які спортсмени не зможуть вплинути. Але багато що в наших силах. Головне – не втрачати оптимізму та вірити в майбутнє. Залишитися на Олімпіаді без медалей – це прикро та неприємно, але це не катастрофа. Український зимовий спорт має потенціал для відновлення та зростання. Головне правильно використати наші ресурси та інвестувати саме в тих спортсменів, які дадуть результат", – підсумувала Саладуха.

Нагадаємо, що Україна вже не вперше завершила свої виступи на Іграх без жодної медалі у скарбничці. Так само було у 2002-му та 2010-му роках.