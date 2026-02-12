Як ми можемо зрадити їхню пам'ять? Бідний розкритикував рішення дискваліфікувати Гераскевича

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича, назвавши рішення МОК неправильним.

Його слова передає Reuters.

"Так, я думаю, що це було неправильне рішення, це неправильне тлумачення статті 50 та олімпійських цінностей. Ти не можеш бути, як на іншій планеті. Що ти зробив, що ти мав на увазі, що ти повинен бути нейтральним? Як ти можеш бути нейтральним, коли хтось вбиває твоїх друзів? Як можна бути нейтральним, коли ці спортсмени, зображені на шоломі Владислава, ніколи більше не матимуть шансу взяти участь в Олімпійських іграх, хоча, можливо, вони цього хотіли. Це були хороші спортсмени".

Міністр підкреслив, що спортивні лідери повинні відчувати відповідальність за міжнародний порядок, який зараз руйнує Росія, знищуючи цінності, важливі для існування спортивного руху.

"Я вважаю, що спорт є дуже впливовою частиною суспільного життя. Великі спортивні лідери, такі як президент Міжнародного олімпійського комітету, президенти міжнародних спортивних асоціацій є дуже впливовими лідерами. Вони повинні змусити свої народи долучитися до цього мирного процесу. Вони повинні відчувати свою відповідальність, тому що це величезна аудиторія. У спорті є багато людей, які займаються спортом, які є фанатами спортсменів, які стежать за спортивним рухом, і це дійсно дуже впливова сфера. А лідери повинні відчувати відповідальність за міжнародний порядок, який зараз порушує Росія і який руйнує всі цінності, які є дуже важливими для існування спортивного руху зараз".

Матвій Бідний відкинув звинувачення у політичній демонстрації. Він провів паралель з історичними протестами проти расової несправедливості (Олімпіада-1968), коли МОК також опинявся на "неправильному боці історії", але зауважив, що вчинок Гераскевича має іншу природу.

"Підтримка Владислава є дуже суперечливою позицією. І нарешті, є прецедент для таких моментів на Олімпійських іграх, чорні плями в історії Олімпіади, коли МОК був сприйнятий як той, хто стоїть на неправильній стороні історії. Найбільш помітним і найвідомішим є випадок на Літніх Олімпійських іграх 1960 року в Мексиці, коли два американські спортсмени, Томмі Сміт і Джон Карлос, підняли чорні рукавички, щоб протестувати проти расової несправедливості в США. Але зараз це було підписано не проти чогось. Це не протест. Це просто вшанування пам'яті. І як, якщо наші команди тут тільки тому, що вони втратили своє життя, як ми можемо їх забути? Як ми можемо їх зрадити? Як ми можемо зрадити пам'ять?"

9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Нагадаємо, Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026, заявивши, що, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести, але наголосила, що має зберігати "безпечне середовище" для всіх.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".