Є секрет: Бєлова – про дзеркальний вибір естафети

Олександр Булава — 16 лютого 2026, 19:20
Надія Бєлова
Український біатлон

Наставниця збірної України з біатлону Надія Бєлова пояснила розташування біатлоністів на естафету на Олімпійських іграх-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний бігтиме стартовий етап гонки. Другим естафету продовжить естафету Богдан Борковський, а на передостанньому змагатиметься Віталій Мандзин. Фінішером української четвірки буде Лесюк.

У порівнянні з останнім етапом Кубку світу в Рупольдингу, розташування біатлоністів дзеркально відрізняється.

"Трішки є секрет у цьому, не можу розкривати. Взагалі розглядаєм ці етапи так, що в одного спортсмена є стабільна стрільба та хід; інший, наприклад, наразі десь слабший функціонально.

Але так, спортсмен сильніший відкриває цей старт і є трішки слабший, десь ми його прикриваємо сильнішим, щоб був захист якийсь. Тому так розставили", – сказала Бєлова.

Гонка відбудеться 17 лютого та розпочнеться о 15:30 за київським часом. Естафету можна буде дивитися в прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що біатлонну програму Олімпійських ігор відкрила змішана естафета. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

