Зимові Олімпійські ігри-2026

Сергій Шаховець — 16 лютого 2026, 13:51
Відомий склад збірної України на чоловічу естафету Олімпіади-2026
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на чоловічу естафетну гонку на Олімпійські ігри 2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну в естафеті представлятимуть Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Наша команда змагатиметься під 10-м номером.

Капітан "синьо-жовтих" бігтиме стартовий етап гонки. Другим естафету продовжить естафету Борковський, а на передостанньому змагатиметься Мандзин. Фінішером української четвірки буде Лесюк.

Поза складом залишився Антон Дудченко, який показав 88-й результат у спринті.

Гонка відбудеться 17 лютого та розпочнеться о 15:30 за київським часом. Естафету можна буде дивитися в прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що біатлонну програму Олімпійських ігор відкрила змішана естафета. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

