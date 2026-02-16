Відомий склад збірної України на чоловічу естафету Олімпіади-2026
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на чоловічу естафетну гонку на Олімпійські ігри 2026.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україну в естафеті представлятимуть Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Наша команда змагатиметься під 10-м номером.
Капітан "синьо-жовтих" бігтиме стартовий етап гонки. Другим естафету продовжить естафету Борковський, а на передостанньому змагатиметься Мандзин. Фінішером української четвірки буде Лесюк.
Поза складом залишився Антон Дудченко, який показав 88-й результат у спринті.
Гонка відбудеться 17 лютого та розпочнеться о 15:30 за київським часом. Естафету можна буде дивитися в прямому етері на "Чемпіоні".
Нагадаємо, що біатлонну програму Олімпійських ігор відкрила змішана естафета. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.