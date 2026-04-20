Олександра Меркушина пояснила, чому готуватиметься до нового сезону не в першій команді

Одна з найперспективніших українських біатлоністок Олександра Меркушина розповіла, чому до нового сезону готуватиметься в команді Б, попри низку вдалих виступів у попередній кампанії.

Її слова передає Суспільне Спорт.

21-річна уродженка Тернопільщини заявила, що це було її особисте рішення. Вона ухвалила його, адже хоче й надалі тренуватися під керівництвом свого батька.

"Можна сказати, це було особисте рішення, бо хочу працювати зі своїм тренером – своїм батьком. Для мене це насамперед про власний комфорт і власні амбіції. Для мене дуже важливо працювати саме з ним і досягати результатів саме з ним. Багато хто не розуміє мого такого рішення, але скажу, що з батьком ми працюємо вже щонайменше із середини літа. Ми почали працювати окремо, змінювати план, тому що останні два роки я розуміла, що не зростаю в тому напрямку, в якому хочу зростати. Мені не підходить робота, яку я роблю, тому обираю більш індивідуальний підхід до себе і свого організму. Не буду хвалитися, але я трохи унікальна спортсменка. Думаю, багато хто має свої унікальності. Але в мене є якісь свої переваги та недоліки, над якими я хочу працювати детальніше. Тому для мене важливо мати індивідуальну підготовку", – сказала Меркушина-молодша.

Спортсменка додала, що в неї немає конфліктів із новою головною тренеркою збірної України Оксаною Хвостенко. Вона також розповіла, який має план на початок наступного сезону.

"Ми із Хвостенко в хороших стосунках. Я думаю, вона розуміє моє рішення. Як тренерка вона мені подобається, дуже хороша як людина. У неї прекрасна та дуже злагоджена команда. Можна позаздрити їхній дружності в команді. Я думаю, з цього вийде дуже гарний тандем, але я наразі в цю команду не вписуюся. Можливо, з часом це зміниться. Бажаю їм удачі – гадаю, трохи здорової конкуренції нам не завадить. І будемо такими трохи суперниками одні з одними. Але все ж із підтримкою одна одної. Буде сезон – буде видно. Ми самі собі поставили умови. Поїдемо на перший етап Кубку IBU – якщо покажемо гідний результат, який ми заявили, то їдемо далі на Кубок світу. Ми одразу поставили жорсткі умови, аби потім не було запитань, чому з команди Б приїжджає людина на Кубок світу", – сказала Олександра.

Зазначимо, що команду Б очолює Олег Меркушин спільно з Романом Лейбюком. До неї потрапили також Юлія Джима, Валерія Дмитренко й Анастасія Меркушина.