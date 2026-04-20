Потенціал боротися за подіум є майже в кожній гонці: Семенов – про цілі збірної України
Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Сергій Семенов заявив, що головним завданням на сезон є повернення квоти на Кубку світу.
Його слова передає ФБУ.
Чоловічу національну команду у наступному сезоні у спринтах та індивідуальних гонках Кубку світу представлятимуть лише 4 спортсмени.
"Я думаю, всі в цьому зацікавлені, щоб у нас як можна більше людей було на Кубку світу", – сказав фахівець.
Водночас перед командою тренер ставить більш амбітні завдання – підвищення загального рівня та боротьбу за високі результати.
"Я вважаю, що потенціал боротися за подіум є майже в кожній гонці. І особливо в естафетах у нас, в принципі, дуже гарна команда вимальовується", – заявив Семенов.
Нагадаємо, напередодні збірні України з біатлону очолили колишні титуловані біатлоністи Сергій Семенов та Оксана Хвостенко. Вони замінили старожилів вітчизняного тренерського корпусу – Миколу Зоца та Надію Бєлову.