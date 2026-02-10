Українська правда
Мілан-Кортіна-2026. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

Сергій Шаховець — 10 лютого 2026, 17:55
Мілан-Кортіна-2026. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У середу, 11 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на індивідуалку. У гонці візьмуть участь Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик та Христина Дмитренко. Змагання розпочнуться о 15:15 за київським часом.

Дивіться трансляцію індивідуальної гонки, організовану Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Плеєр буде додано перед початком гонки.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх відбулися вже дві біатлонні гонки. У змішаній естафеті український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

В індивідуальній чоловічій гонці, яку виграв норвежець Йоган Олав Ботн, найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який посів 18 місце.

Загалом на Іграх-2026 буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту заплановано на 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представлять 46 спортсменів. Найбільше представництво буде в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

