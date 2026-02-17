Українська правда
Збірна України провела найгіршу естафету з 1998 року на Олімпійських іграх

Олександр Булава — 17 лютого 2026, 17:12
Чоловіча збірна України з біатлону провела одну з найгірших естафет у своїй історії на зимових Олімпійських іграх.

Українські біатлоністи за підсумками гонки посіли 16-те місце, допустивши 12 промахів та "заробивши" два штрафних кола. Цей результат став найгіршим з 1998 року, тоді "синьо-жовті" у Нагано зайняли 18 позицію.

Починаючи з Ігор 2002 року національна команда незмінно входила у десятку найкращих. Зокрема, у 2002, 2006 та 2010 роках збірна України показувала свій найкращий результат на Олімпіадах – сьоме місце.

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в середу, 18 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Для чоловіків останньою дисципліною буде масстарт, у який кваліфікувалися двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Гонка відбудеться 20 лютого, початок запланований на 15:15.

