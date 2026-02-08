Українська правда
Відома фігуристка попросила викладача перенести дедлайн роботи через виступи на Олімпіаді

Богдан Войченко — 8 лютого 2026, 12:16
Канадська фігуристка Медді Шизас опинилася у незвичній ситуації напередодні старту Зимових Олімпійських ігор у Мілані.

Спортсменці довелося в останній момент просити професора університету про продовження дедлайну для навчального завдання.

22-річна чотириразова чемпіонка Канади навчається на факультеті соціології в Університеті Макмастера (Онтаріо) та готується завершити навчання вже цього літа. Однак напружений олімпійський графік вніс свої корективи: Шизас була впевнена, що дедлайн здачі роботи припадає на неділю, але з'ясувалося, що завдання потрібно було здати ще напередодні.

Фігуристка опублікувала у соцмережах листа до професора з проханням надати відстрочку, і це пояснення цілком може увійти до списку найпереконливіших "академічних причин".

Якщо дозвіл буде отримано, Медді поєднуватиме виступи на Олімпіаді з навчанням уже безпосередньо в Італії.

Нагадаємо, для Шизас це вже другі Олімпійські ігри в кар'єрі. Свій дебют вона здійснила у Пекіні-2022, де стала другою у короткій програмі та довільному прокаті.

Раніше повідомлялося, що зіркова нідерландська ковзанярка та дівчина Джейка Пола опинилася у центрі гучного скандалу на батьківщині. Спершу Ютта Лердам не полетіла на Ігри-2026 разом зі збірною, а прибула на турнір на приватному літаку, за що отримала чимало критики.

Напедодні стало відомо, що Лердам не відвідала відкриття Олімпіади в Мілані, дивившись церемонії у готелі перед телевізором.

