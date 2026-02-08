Відома фігуристка попросила викладача перенести дедлайн роботи через виступи на Олімпіаді
Канадська фігуристка Медді Шизас опинилася у незвичній ситуації напередодні старту Зимових Олімпійських ігор у Мілані.
Спортсменці довелося в останній момент просити професора університету про продовження дедлайну для навчального завдання.
22-річна чотириразова чемпіонка Канади навчається на факультеті соціології в Університеті Макмастера (Онтаріо) та готується завершити навчання вже цього літа. Однак напружений олімпійський графік вніс свої корективи: Шизас була впевнена, що дедлайн здачі роботи припадає на неділю, але з'ясувалося, що завдання потрібно було здати ще напередодні.
Фігуристка опублікувала у соцмережах листа до професора з проханням надати відстрочку, і це пояснення цілком може увійти до списку найпереконливіших "академічних причин".
Якщо дозвіл буде отримано, Медді поєднуватиме виступи на Олімпіаді з навчанням уже безпосередньо в Італії.
Нагадаємо, для Шизас це вже другі Олімпійські ігри в кар'єрі. Свій дебют вона здійснила у Пекіні-2022, де стала другою у короткій програмі та довільному прокаті.
