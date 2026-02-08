Відома фігуристка попросила викладача перенести дедлайн роботи через виступи на Олімпіаді

Канадська фігуристка Медді Шизас опинилася у незвичній ситуації напередодні старту Зимових Олімпійських ігор у Мілані.

Спортсменці довелося в останній момент просити професора університету про продовження дедлайну для навчального завдання.

22-річна чотириразова чемпіонка Канади навчається на факультеті соціології в Університеті Макмастера (Онтаріо) та готується завершити навчання вже цього літа. Однак напружений олімпійський графік вніс свої корективи: Шизас була впевнена, що дедлайн здачі роботи припадає на неділю, але з'ясувалося, що завдання потрібно було здати ще напередодні.

Фігуристка опублікувала у соцмережах листа до професора з проханням надати відстрочку, і це пояснення цілком може увійти до списку найпереконливіших "академічних причин".

Якщо дозвіл буде отримано, Медді поєднуватиме виступи на Олімпіаді з навчанням уже безпосередньо в Італії.

Of all the reasons to ask for an extension on an assignment, this is a pretty good one.



Canadian figure skater Maddie Schizas posts her email to her prof, asking for an extension.



Because she’s competing at the Olympics. Attached the press release for proof of participation. pic.twitter.com/nQPRMukGYO — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 7, 2026

Нагадаємо, для Шизас це вже другі Олімпійські ігри в кар'єрі. Свій дебют вона здійснила у Пекіні-2022, де стала другою у короткій програмі та довільному прокаті.

