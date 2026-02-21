Українська правда
Дворазова олімпійська чемпіонка Мілана втратила нагоду завоювати ще одну медаль через хворобу

Руслан Травкін — 21 лютого 2026, 23:15
Фріда Карлссон
Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка шведська лижниця Фріда Карлссон не вийде на старт марафону на дистанції 50 км класичним стилем на Олімпійських іграх 2026 в Італії. Спортсменка захворіла.

Про це вона повідомила на особистій сторінці у соціальних мережах. Виданню Expressen.se це підтвердила прессаташе шведської збірної Астрі Ліндбек.

"Фріда Карлссон продовжує відчувати симптоми застуди і разом з медичною командою вирішила відмовитися від гонки", – сказала Ліндбек.
В Італії перебуває Міа Карлссон, мама спортсменки. Вона дуже засмучена таким розвитком подій.

"У другій половині дня я дізналася, що в неї трохи піднялася температура. Це прикро, але таке життя", – зізналася мама.

Жіночий марафон завершить на 50 км програму лижних гонок на Олімпіаді-2026. Він відбудеться завтра, 22 лютого.

На Олімпійських іграх шведка двічі ставала чемпіонкою, вигравши скіатлон та індивідуальну гонку. В естафеті збірна Швеції стала срібним призером через прикре падіння Ебби Андерссон

