Дворазова олімпійська чемпіонка Мілана втратила нагоду завоювати ще одну медаль через хворобу
Дворазова олімпійська чемпіонка шведська лижниця Фріда Карлссон не вийде на старт марафону на дистанції 50 км класичним стилем на Олімпійських іграх 2026 в Італії. Спортсменка захворіла.
Про це вона повідомила на особистій сторінці у соціальних мережах. Виданню Expressen.se це підтвердила прессаташе шведської збірної Астрі Ліндбек.
"Фріда Карлссон продовжує відчувати симптоми застуди і разом з медичною командою вирішила відмовитися від гонки", – сказала Ліндбек.
В Італії перебуває Міа Карлссон, мама спортсменки. Вона дуже засмучена таким розвитком подій.
"У другій половині дня я дізналася, що в неї трохи піднялася температура. Це прикро, але таке життя", – зізналася мама.
Жіночий марафон завершить на 50 км програму лижних гонок на Олімпіаді-2026. Він відбудеться завтра, 22 лютого.
На Олімпійських іграх шведка двічі ставала чемпіонкою, вигравши скіатлон та індивідуальну гонку. В естафеті збірна Швеції стала срібним призером через прикре падіння Ебби Андерссон.