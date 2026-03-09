Олімпійська чемпіонка у бікіні: зіркова Лердам показала розкішний відпочинок після Ігор

Нідерландська зірка ковзанярського спорту Ютта Лердам зачарувала фанатів, поділившись яскравими кадрами зі свого життя після тріумфу на Олімпіаді.

27-річна спортсменка опублікувала у своєму Instagram цілу серію знімків для понад 6,5 мільйона підписників.

У фотодобірці Лердам показала, як проводить заслужену відпустку: відпочиває біля басейну та на пляжі, насолоджується сонцем у бікіні, а на одному з кадрів навіть зробила грайливе колесо.

На головному фото Ютта позує біля басейну в елегантній світло-блакитній сукні після стильного макіяжу. Також у підбірці з'явилися кадри з її лабрадором і апетитними стравами – спортсменка явно вирішила трохи змінити лід на сонячний відпочинок.

Нагадаємо, Лердам стала олімпійською чемпіонкою на 1000 м, а також здобула срібло на 500-метрівці, де поступилася співвітчизниці Фемке Кок.

Під час Ігор з'явилася інформація, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.

Читайте також : Зіркова Лердам отримає досить скромну суму від Нідерландів за золоту медаль Олімпійських ігор

Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, який пішов з молотка за 195 тисяч євро,



Раніше повідомлялося, що за свої виступи на Іграх-2026 Ютту нагородили лицарським титулом на батьківщині.